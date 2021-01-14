Yurttan kar manzaraları

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nda özellikle yüksek kesimlere yağan lapa lapa kar ortalığı beyaza bürüdü. Mega kentte bir günde iki farklı hava olayı yaşandı. Kentin Avrupa yakasında gökyüzünde güneş görünürken, Anadolu yakasında bulunanlar ise mevsimin ilk karı ile tanışmanın heyecanını yaşadı.

Kar yağışı kayak meraklılarını da sevindirdi. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı Uludağ'da otellerin büyük kısmı misafirlerini ağırlamaya başladı. Uludağ'ın yolunu tutan kar meraklıları ise uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kayseri'de ise uzun süre beklenen kar yağışının ardından kayak takımını giyen bir vatandaş, yol üzerinde kayak yapınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

KAR YAĞIŞI, DİKMEN YAYLASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ MANZARALAR OLUŞTURDU

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Beyaz gelinliğini giyen bin 722 rakımlı Dikmen Yaylası'nda ise seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Sakarya için yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren kar yağışı, Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Yaylası'nı beyaza bürüdü. Yer yer kar kalınlığının 10 santimetrenin üzerine ulaştığı yaylada seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Aksu Mahallesi, Bayraktepe Mahallesi ve Keremali Yaylası mevkilerinde de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Ayrıca Hendek Belediyesi ekiplerinin, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlık yaptığı öğrenildi. Buzlanmaya ve ulaşımda aksamalara mahal vermemek adına teyakkuza geçen ekipler, mesele yaşanılacak bölgelere anlık olarak müdahale edeceği duyuruldu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu etkisini gösteren kar yağışından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Şükürler olsun topraklarımıza yılın ilk karının düştüğünü görmek bizleri mutlu etti, topraklarımız bereketlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgemiz için yaptığı kar uyarısı sonrasında ilçemizin yüksek kesimlerinde yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz yolları açık tutmak için kar yağışına hazır” dedi.