Yüz gençleştirmede yeni yöntemler yüz güldürüyor

Yüz ve çevresinde oluşan sarkmalar, gevşemeler ve kırışıklıklara karşı cilde bebeksi dokunuş sağlayan ve yeni çıkan ürünlerin 13.'sü olarak raflarda yerini alan ‘Face lifting mask by lumiere' yüz germe maskesinin onlıne (çevrimiçi) lansmanı yapıldı. Düzenlenen organizasyona, şirket kurucularından Mustafa Erdil ve Sevcihan Saygılı Erdil, birçok seçkin katılımcı katıldı. Katılımcılar, ‘Face lifting mask by lumiere' ürününe tam not verirken ürün Mustafa Erdil ve Sevcihan Saygılı Erdil'in start vermesiyle satışa sunuldu.

“Face lifting adında bir ürün çıkartıyoruz ve bu cilt için çok önemli”

Konu hakkında konuşan şirket kurucularından Mustafa Erdil, “2014 yılında çıktığımız bu yolculukta şimdi One More İnternational çatısı altında yeni bir ürün kazandırıyoruz, bu 13. ürünümüz. Yaptığımız iş o kadar önemli ki Türkiye'den doğan bir bacasız ticareti dünyaya yaymak misyonumuz. Bayrağımızı gittiğimiz her yerde o göndere çekmek hedefimiz. En son bundan yaklaşık 2 hafta önce Endonezya'daydık. Yaklaşık beş bin kişilik bir etkinlikte konuştuk. Bu ürünün de orada küçük tanıtımını, yaptık. Ve İstiklal Marşı'mızı aynı bir sporcu edasıyla orada söyledik. Harika duygulardı. Göğsümüz kabardı. Ülkemizi temsil ediyoruz aslında, bu çok önemli. Aynı yurt dışında yabancıların yaptığı gibi ülkemizin bayrağını alarak One More'ın da bayrağını elimize alarak götürüyoruz. Ve yüz binlerce insana ulaşıyoruz. Bugün 600 bin üyesi olan bir şirkete sahibiz. Bu yaklaşık 2022'nin sonunda tüm dünyada 1 milyona ulaşacak. Bunlar çok güçlü hareketler. Lumiere by One More adı altında Face lifting adında bir ürün çıkartıyoruz ve bu cilt için çok önemli. Bilhassa bayanlar ve erkekler biliyorsunuz hafif yaş ilerledikçe, yaş aldıkça gıdıları çıkmaya başlıyor. Ve toparlaması gerekiyor yüzlerini, insanoğluyuz güzelliğimiz çok önemli. Onun için çaba sarf ediyoruz. Bu güzellikleri hepinize sunmak için yeni ürünlerle karşınızda olacağız” dedi.

“Kullanıcılar, düzenli kullandıktan sonra kendilerini çok daha iyi hissedecekler”

Yeni çıkan ürün hakkında bilgi veren Sevcihan Saygılı Erdil ise “Türkiye'de bir ilk olan bir ürün çıkarıyoruz. Adı ‘Face Lifting By Lumiere' bizim kozmetik çatı markamız. Ürünün en büyük özelliği, özellikle belli bir yaştan sonra, stres, beslenme bozukluklarından, çevresel faktörlerden, ilerleyen yaştan kaynaklı özellikle çene ve gıdı bölgesinde sarkmalar meydana geliyor. Yer çekiminden kaynaklı, bu beylerin de bayanların da aslında hiç hoşlanmadıkları, rahatsız oldukları bir durum. İşte buna uygun neredeyse bir seneden beri ciddi AR-GE çalışmaları yapıp, çok özel bir formül hazırladık. Bu formülle beraber Face Lifting By Lumiere ürününü bugün lansmanı yapıyoruz. Ve bugün itibariyle satışa çıkarıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu güzel formül, bu güzel ürün, One More çatısı altında bütün dünyaya yayılacak ve eminim kullanıcılar, düzenli kullandıktan sonra kendilerini çok daha iyi hissedecekle, çok daha keyifli hissedecekler, yıllara meydan okuyacaklar” diye konuştu.

Abdul Samet Kaya - Ömer Karaoğlu - Sevgi Canpolat