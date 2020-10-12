Yüz yüze eğitimde ikinci aşama başladı

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim yılını 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlatmıştı. Anaokulu ve 1. Sınıf öğrencilerin ardından, 2,3,4,8'inci sınıflar; ve 12. sınıflar da bugün yüz yüze eğitime başladı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Altınyıldız İlkokulu'nun önüne gelen Toplum Destekli Polis ekipleri öğrencilere maske dağıtımı yaparak, onlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Sosyal mesafeye uymayan veliler de okul yönetimi tarafından ikaz edildi. Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından okula gelerek arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle buluşan çocukların mutlu olduğu görüldü. Törende öğrencilerin mesafeli bir şekilde sıraya girmeleri ise gözlerden kaçmadı. Polis ekipleri, sınıflara giren öğrencilere maske dağıtıp, uymaları gereken kuralları anlattı. Bu sırada okul önünde öğrencileri bekleyen veliler ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Yenibosna'da okula başlayan lise öğrencileri duygularını kameralara anlattı. Salgından korktuklarını belirten Onur Altınbaş, “Uzun zamandır okula gelmedik virüsten dolayı, açılması bizim için iyi oldu derslere katılabileceğiz. Elimizden geldiğince okula gitmeye çalışacağız. Kurallara uyup dikkat edeceğiz” dedi.

Okul açıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Samet Levent, “Okula gireceğiz heyecanlıyız, özlemişiz okulu uzun zaman oldu. Tatil güzel geçti çalıştık dinledik. Hiç bu kadar okuldan ayrılmamıştık" ifadelerini kullandı.

İlkokullarda okula başlayan öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Zeytinburnu'nda okula başlayan bir ilkokul öğrencisi Virüsten korunmak için önlem aldığını anlatarak, "Heyecan çok var. Bir yere dokunmayacağım, dezenfektan sıkacağım. Bu şekilde kendimi virüsten koruyacağım" dedi.

Bir başka ilkokul öğrencisi ise "Maske takacağım hiçbir yere dokunmayacağım, çok dikkat edeceğim, umarı kimse bu süreçte korona virüse yakalanmaz" ifadelerini kullandı.

Erdal Can İçelli

