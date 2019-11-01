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Yüzme havuzundaki zehirlenme bilançosu açıklandı...

Yüzme havuzundaki zehirlenme bilançosu açıklandı...
Yüzme havuzundaki zehirlenme bilançosu açıklandı...

Bursa’daki bir yüzme havuzunun klor seviyesi yükselince 25'i çocuk 30 kişi hastaneye kaldırıldı. Havuzda bulunan diğer 31 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarda tedavi gördü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar mahallesindeki yüzme havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuk ve yetişkinliklerin bulunduğu 61 kişi, yüzme öğrenmek için havuzda öğretmenleri eşliğinde ders alıyordu. Suyu temizlemek için kazan dairesinde bulunan klor bidonu devrildi. Suyun içinde ve kenarında bulunan çocuklar ve yetişkinler panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulanslar, klordan etkilenen çocuklara ilk müdahaleyi yaparken, AFAD ekipleri ise ellerindeki cihazlarla içeriye girerek incelemede bulundu.

Klordan etkilenen 31 kişi ayakta tedavi edilirken, 25'i çocuk 30 kişi ise Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma, Çekirge Devlet ve Özel Hayat Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.


Fatih Çapkın - Serkan Akkuş
 

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