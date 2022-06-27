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Zabıtaya tekme tokat saldırdılar

Zabıtaya tekme tokat saldırdılar
Zabıtaya tekme tokat saldırdılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde zabıta ekipleri ile bir grup vatandaş arasında tartışma yaşandı. Olay esnasında öfkelenen vatandaşlar zabıtalara tekme tokat saldırdılar. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karasu ilçesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup vatandaş ile zabıta ekipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında vatandaşlar, zabıtalara tekme tokat saldırdı. Kavga esnasında gençlerden birisi ise zabıtayı uçan kafa darbesi ile yere yığdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu.
Olay anı ise saniye saniye cep telefonu ile kaydedilirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Ali Yıldırım

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