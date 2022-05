Zafer Plaza'da göçük... Bir mağazanın tavanı çöktü, büyük panik yaşandı

Edinilen bilgiye göre, Torunlar A.Ş.'ye ait Zafer Plaza'nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesi alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı. O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibi sevkedildi. Öte yandan Torunlar AŞ. tarafından Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi'nde Boyner mağazasının yıkımı gerçekleştiriliyor. Boyner mağazası da Zafer Plaza alışveriş merkezinin bir parçası olarak biliniyor.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN KİMSE YOK!

Bursa Valisi Yakup Canbolat da yaptığı açıklamada, "Çökme AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldi. Bölgede gerekli çalışmalar devam ediyor. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil" diye konuştu.

AVM YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA!

Torunlar A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, holdingin ilk AVM'lerinden biri olan Zafer Plaza AVM'de öğle saatlerinde bir mağazanın tavanında alçıpan çökmesi yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Olay sonrası İtfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri hızlıca olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri almıştır. Olayda her hangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. AVM'miz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır. AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibariyle AVM'miz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebi ile ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır. Tüm Zafer Plaza çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

Öte yandan tarihi hanlar ve çarşı bölgesi kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Zafer Plaza'nın bir bölümünü oluşturan Boyner Mağazası'ndaki yıkımın da Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma çerçevesinde

Torunlar A.Ş. tarafından yapıldığı öğrenildi.

Hakan Gönül - Ali Kamur