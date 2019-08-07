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Zeka Gücü çocuklarından dünya ikinciliği

Zeka Gücü çocuklarından dünya ikinciliği
Zeka Gücü çocuklarından dünya ikinciliği

Bilim Kahramanları Derneği'nin düzenlediği Dünya Robot Olimpiyatları'na (World Robotic Olympiad) katılan Kadıköy BİLSEM öğrencileri Ayşe Ada Beğendi, Rüzgar Ertem ve Ada Aktoğu, 32 ülkeden 158 takımın katıldığı yarışmada; Kurallı WeDo kategorisinde dünya ikincisi oldu. Turkcell tarafından desteklenen öğrenciler, Zeka Gücü Teknoloji Sınıfı'nda aldıkları robotik kodlama eğitimleriyle başarıya uzandı.

Turkcell tarafından Türkiye'de eğitim veren 33 BİLSEM'e kurulan Zeka Gücü Teknoloji Sınıfları, bir kez daha dünya çapında başarı elde etti. 1-4 Ağustos tarihleri arasında Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen WRO Friendship Invitational'a katılan Kadıköy BİLSEM Kadro ekibi Ayşe Ada Beğendi, Rüzgar Ertem ve Ada Aktoğu, Kurallı WeDo kategorisinde dünya ikincisi ve Wedo Masters kategorisinin şampiyonu oldu. 

8 ülkeden 30 takımın mücadele ettiği Kurallı WeDo kategorisinde büyük bir başarıya imza atan Kadıköy BİLSEM ekibinin geliştirdiği robot, 28 saniyelik derecesiyle dünya rekorunun da sahibi oldu. Turkcell sponsorluğunda yarışmaya katılan ekip, başarısıyla jürinin de büyük beğenisini kazandı.

30 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu
Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan Turkcell'in Zeka Gücü projesiyle Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 teknoloji laboratuvarı kuruldu. Projede okullara kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'ndaki öğrencilere dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik set ve alet takımları gibi olanaklar sunuluyor. Çocuklar yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor.  

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