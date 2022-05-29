Zelenskiy, cephe hattındaki Harkov'u ziyaret etti

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy cephe hattını ziyaret etti. Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna'nın Harkov kentine gelen Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü verdi.

Harkov'da askerlerle bir araya gelen ve bazılarına madalya veren Zelesnkiy, "Hizmetleriniz için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz devletimiz için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın" dedi.

Harkov'da Rusya'nın saldırısı sonucu yıkılan idari ve konut binalarını ziyaret eden Zelenskiy, askeri ve sivil yetkililerle toplantı düzenledi. Zelenskiy, kentte bomba sığınaklarıyla donatılmış modern konutlar yaparak şehri yeniden inşa etme planlarını ele aldı.

Harkov'un yüzde 31'i Rus işgali altında

Toplantıda Harkov Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleg Synegubov, bölgedeki toprakların yüzde 31'inin şu anda Rus işgali altında olduğunu belirterek, "Kurtarılan yerleşim birimlerinden bazılarını henüz tam olarak denetleyemiyoruz, tam teşekküllü mayın temizleme yürütemiyoruz ve bombardıman devam ederken kritik altyapıyı yeniden inşa etmeye başlayamıyoruz” dedi.

Synegubov ayrıca, Harkov'da 225'i tamamen yıkılan 2 bin 229 yüksek binanın hasar gördüğünü ifade ederek, Harkov'un kuzey ve doğu bölgelerinde toplam konut stokunun yüzde 30,2'sinin hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladı.