Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!

Geçtiğimiz hafta Paris'te yapılan Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık olağan kongresinde şekerli içecekler ve tatlandırıcılı içecekler ile ilgili yapılan araştırmanın sonucunun açıklandı. Kongreye katılan Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu yapılan araştırmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Hamza Duygu yapılan en büyük çalışma olduğunu belirterek Çalışmaya göre şekerli içeceklerin ölüm oranlarını arttırdığına dair sonuç çıktığını söyledi. Prof. Dr. Hamza Duygu sözlerine şu şekilde devam etti;

Tatlandırıcılı ve Şekerli İçecekler Ölüm Oranlarını Artıyor

“Bu çalışmada günde iki veya daha fazla bardak şekerli içecek tüketenlerle, ayda bir bardaktan daha az tüketenler kıyaslanmıştır. Tatlandırıcılı şekerli içecek tüketenlerde bu içecekleri ayda bir bardaktan az tüketenlere göre tüm sebeplerden ölüm oranları yüzde 26 daha fazla bulunmuştur. Benzer şekilde, günde iki veya daha fazla bardak tatlandırıcısız şekerli içecek tüketenlerde de ayda bir bardaktan az tüketenlere göre, tüm sebeplerden ölüm oranları yüzde 8 daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmadaki ölüm oranlarının daha yakından değerlendirildiği bir alt çalışmada ise tatlandırıcılı şekerli içeceklerin kalp damar sistemi kaynaklı ölümleri yüzde 52 arttırdığı saptanmıştır.”

Bu yıl yayımlanan Amerika kaynaklı iki ayrı çalışmada da tatlandırıcılı ve şekerli içeceklerin tüm nedenlerden ölüm oranlarının arttırdığına dair sonuç çıktığını söyleyen Prof. Dr. Duygu, dolayısıyla bu konudaki kanıtların her geçen gün biriktiğini belirtti. Duygu aynı zamanda, “Mevcut çalışmadaki şekerli içecek tanımı, karbonatlı içecekleri, izotonik içecekleri ve seyreltilmiş şurupları kapsamaktadır. Bu içecekler de tatlandırıcı içeren ve içermeyen olarak iki gruba ayrılmıştır. Çalışmaya Avrupa'nın 10 ülkesinden toplam 451,743 katılımcı alınmıştır. Tatlandırıcılı şekerli içecek tüketenlerde sindirim sistemi kaynaklı ölümler de yüzde 59 oranında ciddi anlamda yüksek bulunmuştur. Bu artışın şekerli içeceklerin sebep olduğu hipergliseminin barsak bariyerini bozması ve barsak enfeksiyon riskini arttırmasıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. İlginç olarak bu çalışmada şekerli içecek tüketiminin Parkinson hastalığından ölümleri de yüzde 59 arttırdığı saptanmıştır” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir kalp için çok önemli bir konu

Şekerli içeceklerin kanserle ilişkisi olup olmadığının da merak edilen bir konu olduğunu söyleyen Duygu, bu çalışmanın sonucuna göre şekerli içeceklerin sadece kalın barsak kanseri ile ilişkili olduğunu belirtti. Günde bir veya daha fazla bardak şekerli içecek içen kişilerde ayda bir bardaktan az içenlere göre kalın barsak kanserinden ölümlerin yüzde 25 daha yüksek olduğunu söyleyen Duygu, yapılan çalışmalara göre artmış kalın barsak kanser ölümünün de şekerli içeceklerin kilo aldırması ve obeziteye yol açarak neden olabildiğini belirtti. Duygu son olarak “Sonuç olarak şekerli içeceklerden ve özellikle de suni tatlandırıcılı (light, zero vs.) şekerli içeceklerden kaçınmak sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir kalp için çok önemlidir. Sağlıklı içecekler arasında günlük sınırlarını aşmamak kaydıyla şekersiz çay, kahve, tatlandırıcısız ve şekersiz soda ile maden suyunu sayabiliriz. Elbette bunların yanında bol su içmeyi de unutmamak gerekir” diyerek uyarılarını sonlandırdı.

