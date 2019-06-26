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Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

MSB:"Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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