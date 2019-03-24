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Zimbabve'de 2 günlük ulusal yas ilan edildi

Zimbabve'de 2 günlük ulusal yas ilan edildi
Zimbabve'de 2 günlük ulusal yas ilan edildi

Zimbabve'de etkili olan Idai Kasırgası nedeniyle ölü sayısının 154’e yükseldiği ve ülkede iki günlük ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Zimbabve’de 2 günlük ulusal yas ilan edildi - Tıkla İzle

Mozambik'i vurduktan sonra iç bölgelere ilerleyen Idai Kasırgası Zimbabve ve Malavi'de etkisini sürdürüyor. Zimbabve'de geçtiğimiz hafta sonu doğu ve güney kesimlerine şiddetli yağış ve rüzgar getiren kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiği belirtildi. Sivil savunma birimlerinden yapılan açıklamada, 187 kişinin kayıp olduğu 162 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Ülkede dün iki günlük ulusal yas ilan edildiği belirtildi.
Kasırgada evi yıkılan Shely Gumbo yaptığı açıklamada, “Evimiz yok oldu. Yiyecek bir yiyeceğimiz bile yok.

Çocuklarımız okula gidemiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hükümet her şeyi yapacaklarına söz verdi. Gelip bize yardım etmelerini bekliyoruz" dedi. Joel Chakara da, bölgeden ayrılmak istediğini belirterek, “Burası güvenli değil, kayalar düşmeye devam ediyor. Hala su baskınları var. Bu yüzden burayı tahliye etmenin daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kasırgadan etkilenen bölgede kurtarma çalışmalarına katılan Joshua Sacco da kasırganın olağanüstü olduğunu söyleyerek, “Beklemediğimiz bir şeydi. Sadece burada Chimanimani'de bile yaşadığımız zarar çok büyük. Machongwe ve Ngangu'da ciddi bir can kaybımız oldu. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yerel halktan, şirketlerden, bölgesel hükümetlerden ve uluslararası yardım kuruluşlarından yardımlar gelmeye devam ediyor. Idai Kasırgasının etkili olduğu Mozambik'te 417, Malavi'de ise 56 kişi hayatını kaybetti.  

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