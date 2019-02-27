Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 4 - Galatasaray 2| Galatasaray Yarı Finalde

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarıda ise Hatayspor mücadeleden 4-2 üstünlükle ayrıldı. Bu skorla birlikte Galatasaray ilk maçta aldığı 2-0 galibiyet ile bir üst tura yükselen ekip oldu.

Maçtan dakikalar

7. dakika sağdan Mehmet Tayfun'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mirkan Aydın'ın şutu direkten döndü.

21. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir'in ortasında cezası sahası içinde topu alan Muğdat'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

26. dakikada Selim'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Sönmez'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Önder Yılmaz

Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Kubilay Sönmez,

Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Hamiodu Maiga, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Dmytro Korkishko

Yedekler: Süleyman Çamlıca, Hamza Gür, Bakary Nimaga, Sadio Diallo, Murat Paluli, Özgür Kazar, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk İnan, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik

Yedekler: Batuhan Şen, Ndiaye, Ömer Bayram, Onyekuru, Kostas Mitroglou, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Maicon, Celil Yüksel

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Muğdat Çelik (dk. 21) (Galatasaray)

Sarı kart: Yasin Güreler (Hatayspor)