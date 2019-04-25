İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik 3 ilde eş zamanlı opersayonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik kripto gizli haberleşmek amacıyla kullanılan Ardışık Arama yöntemleriyle aranan askeri personel ve mahrem imamların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kdz. Ereğli, Ankara ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf asker, ihraç askeri personel, avukat, tekniker ve mahrem imam olduğu iddia edilen mühendisin de bulunduğu beş şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınmasının ardından emniyete götürüldü.  

Onur Altındağ

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.