Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik kripto gizli haberleşmek amacıyla kullanılan Ardışık Arama yöntemleriyle aranan askeri personel ve mahrem imamların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kdz. Ereğli, Ankara ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf asker, ihraç askeri personel, avukat, tekniker ve mahrem imam olduğu iddia edilen mühendisin de bulunduğu beş şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınmasının ardından emniyete götürüldü.

Onur Altındağ