Zorlu Enerji Trakya doğal gaz dağıtım bölgesine ‘Sıfır Atık Belgesi'

Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda farklı yatırım, proje ve çalışmalarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir çevre, doğa ve toplum bırakmayı hedefliyor. Yerli, yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarına devam eden şirket, sürdürülebilir bir gelecek için dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimlerini benimsemeye devam ederken gerçekleştirdiği atık yönetimi uygulamalarıyla da çevresel zararı en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Verilen bilgiye göre Zorlu Enerji, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ‘Sıfır Atık Yönetim Talimatı' çerçevesinde sıfır atık konusunda kendi bünyelerinde çalışma ekipleri oluşturarak yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıklar için ayrı bir toplama sistemini hayata geçirdi. Zorlu Enerji, Trakya doğal gaz dağıtım bölgesindeki Çerkezköy, Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz ve Tekirdağ olmak üzere 5 ayrı noktada atıkların işletilmesine ilişkin eğitimleri tamamlayarak ‘Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.