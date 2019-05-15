Atık malzemelerden kostüm yapıp defilede sergilediler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden tasarladıkları kostümleri defilede sergiledi.

İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için materyallerden yapılan kostümleri giyip, veli ve öğretmenler için defile düzenlendi.

Büyük beğeni toplayan defile ile ilgili bir açıklama yapan sınıf öğretmeni Büşra İsse, 27 öğrencisiyle beraber yaptığı geri dönüşüm defilesinin tam not aldığını söyledi. Büşra İsse, “2-B sınıfı olarak çevre kulübünü kurduk. Çocuklarla konuşarak böyle bir proje gerçekleştirdik. Amacımız evlerimizde kullanmadığımız atık eşyalarımızı değerlendirmekti. Hem çocukların eğlenebileceği hem aileleri ile vakit geçirebileceği bir etkinlik olsun istedik. Gerek kâğıtlar olsun, gerek poşetler olsun hem değerlenmiş oldu hem de daha sonra giyebilecekleri kostümler elde ettiler. Doğayı ve çevreyi korumak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen velilerimize de teşekkür ederim” dedi.