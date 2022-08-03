İhlas Haber Ajansı

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Bacağı kangren olan köpek tedavi altına alındı

Hakkari’de bacağı kangren olan köpeğin ilk tedavisi yapılarak müşahede altına alındı.

Hakkari'de bacağı kangren olan köpeğin ilk tedavisi yapılarak müşahede altına alındı.


Çukurca ilçesine bağlı Gazitepe Askeri Üs Bölgesinde görev yapan güvenlik güçleri tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner Kliniğine getirilen köpeğin yapılan muayenesinde sol arka bacağında kangren oluştuğu tespit edildi. Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen köpeğe hemen müdahale edildi. Yapılan muayene sonucunda köpeğin sol arka bacağı ampute edip müşahede altına alındı.

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