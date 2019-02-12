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Başkan Epcim'den hayvan sever esnafa teşekkür

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, iş yerinde kedi besleyen bir esnafa duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi olmaz” dedi.


Başkan Epcim, Altay Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederken, girdiği Huzur Kundura adlı bir iş yerinin sahibi Selman Akbaş'ın koltuğundaki paltonun üzerinde yatan bir kedi ile karşılaştı. Kediyi seven Epcim, “Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz. Her insanın içinde hayvan sevgisi mutlaka olmalıdır. Özelikle kış aylarında dışarıda kalan hayvanlara sahip çıkılması gerekir. Hayvan sevgisi olmayan insanlardan iyilik beklemek çok zor” dedi.


Başkan Epcim, örnek esnafa duyarlılığından dolayı teşekkür etti.


Selman Akbaş isimli esnaf ise, “İş yerimiz ara sokakta olduğu için bir kedi sürekli önüne geliyordu ve üşüyordu. Bende içeri alıp yiyecek verdim. İş yerime alışan kedi her gün gelmeye başladı. Oturduğum koltuğa çıkarak burada yatmaya başladı. Bende kıyamadım ve beslemeye başladı. Paltomu çıkartım namaz kılmaya gidip geldiğimde ise paltomun üzerinde uyumuştu. Bende kendisini rahatsız etmedim. Artık iş yerimize alıştığı için bizde kendisine alıştık” dedi.


Örnek davranış sergileyen esnafa Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, kedisine mama desteğinde bulundular.

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