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Başkan Özbek'ten öğrencilere tablet desteği

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini ziyaret ederek, öğrencilere tablet desteğinde bulundu.


Teşkilatı ile birlikte Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı ziyaret eden Başkan Özbek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyareti sırasında öğrencilere tablet desteğinde bulunan Başkan Özbek, “Hakkari merkezi başta olmak üzere Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerimizde başarılı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize tablet desteğinde bulunduk. İnşallah önümüzdeki aylarda da tablet yardımının yanı sıra giyim ve kırtasiye yardımlarımız da olacak. Ben bu anlamda tüm öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı diliyorum” dedi.

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