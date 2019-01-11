Başkan Vekili Epcim'in ev ziyaretleri devam ediyor

Hakkari kent merkezinde her gün bir ailenin misafiri olan Başkan Vekili Epcim ve beraberindekiler, ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretlerde halkın yoğun ilgisi ile karşılanan Epcim, ilde yapılan hizmetler ve yapılacak yeni çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Kulaktan kulağa dolaşan belediyenin borçları hakkında da bilgi veren Epcim, bu konuda halkın yanlış bilgilendirildiğini belirterek, belediyenin geçmiş borcu ve yeni borcunu düzenleyeceği basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Başkan Vekili Epcim ve beraberindekiler, Aşağı Merzan Mahallesi sakinlerinden Adil Kaya, Merzan Mahallesi Muhtarı Remzi Çiftçi, Kıran Mahallesi sakinlerinden Rıza Deniz ile Merzan Mahallesi sakinlerinden Behice Taş'ın evinde kadınlarla bir araya gelerek, belediyenin projelerini anlatıp önerilerde bulundu.

Başkan Vekili Epcim'in evlerine konuk olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar ise, yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu ve bu hizmetlerin devamını istediklerini söylediler.