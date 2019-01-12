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Çukurca'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyon kapmasında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapmasında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam maddesi ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çukurca ilçesi Kazan Mahallesi'nde ve kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde; 3 adet RPG-7 mühimmatı, 6 adet roket sevk fişeği, 2 adet Mavzer piyade tüfeği, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda piyade tüfeği fişeği, 15 kilogram TNT kalıbı, 85 adet Doçka mühimmatı, 7 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca ‘terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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