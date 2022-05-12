Derecik'te 4 çuval dolusu tabanca üst kapağı ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde icra edilen arazi aramasında çalılık alan içerisine gizlenmiş vaziyette 4 çuval içerisinde 398 adet tabanca üst kapağı, 2 çuval içerisinde 60 adet av tüfeği dipçik ve gövdesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Derecik ilçesi Güney Mahallesi Öntepe mezrasında icra edilen arazi aramasında çalılık alan içerisine gizlenmiş vaziyette 4 çuval içerisinde 398 adet tabanca üst kapağı, 2 çuval içerisinde ise 60 adet av tüfeği dipçik ve gövdesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.