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Hakkari Belediyesinden caddeler yıkama çalışması

Hakkari’de başlatılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları sonucu kirlenen cadde ve kaldırımların temizlenmesi için yıkama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de başlatılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları sonucu kirlenen cadde ve kaldırımların temizlenmesi için yıkama çalışmaları devam ediyor.


Bir süreden beridir Hakkari'de başlatılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi ekipleri, bir taraftan tahrip olan yolları onarırken diğer taraftan ise kirlenen cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.


Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman ise, yer yer çalışmaları yerinde denetledi.

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