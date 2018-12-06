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Hakkari karla mücadelede çalışması

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, yaptığı çalışmalarla yöre halkından tam not aldı.


Hakkari'de dün etkisini arttıran yoğun kar yağışı, belediye ekiplerini harekete geçirdi. 16 iş makinesi ve 28 personel ile hazır kıta halinde bekleyen karla mücadele ekibi, verilen talimatla kentin 15 değişik mahallesinde eş zamanlı olarak karla mücadele çalışması başlattı. Mahalle yollarını kardan arındıran belediye ekipleri, çarşı merkezindeki kar yığınlarını da kamyonlarla şehir dışına çıkarttı.


Belediye personelleri ise, araçların giremediği noktalarda bulunan kar yığınlarını küreklerle temizledi.


Belediye karla mücadele ekiplerinin mahalle, cadde, sokak ve araçların giremediği noktaları kardan arındırması Hakkari halkından tam not aldı.


Ekiplerin hızlı bir şekilde hareket ettiğini belirten vatandaşlar, bu çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

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