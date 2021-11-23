Hakkari'de 14 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çuval içerisinde 14 kilo eroin ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 22.11.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Dağlıca karayolu güzergahında şüpheli bir araçtan yol kenarına çuval atıldığı bilgisi üzerine yapılan incelemede; 1 adet çuval içerisinde 14.000 gram siyah katran eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.