İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de dondurucu soğuklar

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, belediyesi ekipleri de kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapmaya devam ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, belediyesi ekipleri de kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapmaya devam ediyor.


Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Hakkari'de, belediye ekipleri bir taraftan yollarda tuzlama yaparken diğer taraftan ise yüksek binaların çatılarında sarkan ve tehlike saçan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı. Adeta buz patenine dönüşen caddeler, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bazı okulların çatı saçaklarında bir metreyi bulan buz sarkıntıları ise itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.


Kentin susuz kalmaması için dondurucu soğuk havaya rağmen gece geç saatlere kadar çalışan belediye ekipleri, su arızalarını da gideriyor. Yer yer 1,5 metre karın bulunduğu kent merkezinde karda kaybolan içme suyu şebekesi vanalarını bulmakta güçlük çeken belediye ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda vanaları bulmayı başardılar.


Soğukların her geçen gün arttığı Hakkari'de, birçok vatandaş ise evlerinde çıkmamayı tercih ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.