Hakkari'de elektrik sıkıntısı

Hakkari'nin Geçitli köyündeki vatandaşlar elektrik kesintilerinden dolayı dert yandılar.

Kent merkezinden 30 kilometre mesafede bulunan 12 muhtarlık ve 38 mezrası bulunan yaklaşık 3 bin nüfuslu Geçitli köyü, sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle zor günler geçiriyor. Yaklaşık iki haftadır elektriklerinin bazen kesildiğini bazen de 2 saat arayla yeniden verildiğini ifade eden Geçitli köyü sakinleri, VEDAŞ yetkililerinden buna acilen bir çözüm bulunmasını istediler.

VEDAŞ yetkilileri ise, Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle enerji nakil hatlarında yer yer kopmaların meydana geldiğini belirttiler. Yetkililer, “Karla karışık yağmur yüksek rakımda bulunan yüksek gelirim hatlarının kopmasına neden oldu. Zor şartlara rağmen ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Bay köyü ile Durankaya beldesi üst kesimlerine ekiplerimiz lapa lapa kar yağışı altında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Elektrik kesintilerinin önüne geçmek için vatandaşlarımızın da biraz sabırlı olmasını istiyoruz” dediler.