Kaykamak Doğramacı'dan ‘Sarı Kız'ın sahibine ziyaret

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy'u ziyaret etti.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde ikamet eden Mehmet Emin Atasoy'un ineği bataklığa saplanmış ve kurtarılamadığı için iki gece başında sabahlamıştı. Kaymakam Doğramacı da vatandaşların destekleriyle kurtarılan ve ‘Sarı Kız' ismi verilen ineğin sahibi Atasoy'u evinde ziyaret etti. Atasoy'a ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Kaymakam Doğramacı, daha sonra buradan ayrıldı.