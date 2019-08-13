Kaymakam Kendüzler'e veda yemeği

Hakari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler için veda yemeği veridi.

Son kaymakamlar kararnamesi ile Mülkiye Müfettişliğine atanan, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler için Yüksekova Polisevi'de veda yemeği veridi. Verilen veda yemeğine, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Devlet Hastanesinin Başhekimi Uzm. Dr. Burcu Poyraz, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, muhtarlar, kurum amirleri ve polisler katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Kaymakam Kendüzler; "Bugün veda günüm, herkesle vedalaşmak isteriz. Neticede burda çalıştığımız, gerekli mesai arkadaşlarımızla, gerek dostlarımızla iletişimimiz hep sürecek. Bu bir veda değil sadece görev değişikliği. Bundan 10 ay evvel, Yüksekova'ya gelmeden önce, Çanakkale Bayramiçi ilçesindeyken, hayat devam ederken İçişleri Bakanlığımızdan bir telefon geldi ve Yüksekova'da Kaymakama ihtiyaç olduğunu ve benim oraya gitmem gerektiği söylendi. Bizde tereddütsüz Yüksekova'ya valizimi alıp geldik. Tabi Yüksekova'yı duyunca, ilçemizin algısı dışarıdan farklı. Ama Yüksekova'ya geldiğinizde, Yüksekova'nın derinliği, Yüksekova'nın güzelliğini, coğrafyasını gördüğünüzde bu algının yanlış bir algı olduğunu gördük. Büyüklerimizin bize verdiği emaneti, Mahmut Kaşıkçı'dan aldığımız emaneti, bugün başka bir meslektaşımıza bırakacağız. Devlet hizmeti böyledir. Bir hizmet yarışıdır. Öncekinden alırız görevlerimizi, sonraki meslektaşlarımıza veririz. Önemli olan bu görevleri gönül rahatlığıyla devredebilmek, vicdan rahatlığıyla devredebilmektir" dedi.

Göreve geldiğinde aynı zamanda belediye başkan vekilliği ise yürüttüğünü ifade eden Kendüzer, "Bu süre içerisinde kış şartları, seçim süreci derken zorlu ve çetin bir süreç birlikte bugünlere kadar geldik. Yüksekova öyle bir yerki, insanın bir kamu görevi yapılacaksa burda yapılacak. Kaymakamlık yapılacaksa burda yapılacak, hakimlik yapılacaksa burda yapılacak, savcılık yapılacaksa burda yapılır, öğretmen yapılacaksa burda yapılacak. Çünkü görevinizi size hissettiriyor Yüksekova. Meslektaşlarımız, STK'larımız da burda elimizde geldiği kadar, koordinasyon halinde, iletişim halinde olmayı çalışın Yüksekova için ne yapabiliriz bunu yaptık hep beraber. İnşallah bizden sonraki arkadaşımızda daha iyi şeyler yapar Yüksekova için. Çünkü Yüksekova çok şeyi hakkediyor" şeklinde konuştu.

Daha sonra veda yemeğine katılan herkesle tokalaşan Kendüzler'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve ilçe müftülüğü tarafından çeşitli plaket ve hediyeler takdim edildi. Hatıra fotoğrafları çekerek program son buldu.