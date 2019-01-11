Vali Akbıyık, gençlerle bir araya geldi

Yazar Nurettin Topçu'nun "Büyük Fetih" adlı kitabını okuyan lise öğrencisi gençlerle bir araya gelen Vali Akbıyık, Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethinin çok yönlü bir şekilde ele alındığı kitap üzerine sohbet etti. Gençlik Merkezinden faydalanan gençler, okudukları kitaptan edindikleri bilgileri Vali Akbıyık ile paylaştılar. Vali Akbıyık ise, kaleme alınan kitabın içeriği ile ilgili gençlere bilgiler aktardı.

Daha önce "Bir Kitap Bir İnsan" projesini başlattıklarını anımsatan Vali Akbıyık, okumanın önemine değinerek, "Kitap insan kadar, insan kitap kadar değerlidir. Bol bol kitap okuyun, test çözün ve ders çalışın. Üniversiteye geçince kitap okumanın faydalarını çok daha iyi anlayacaksınız. Bundan sonra vakit buldukça inşallah sizlerle bir araya gelerek okuduğunuz kitap üzerine sohbet edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyarette Vali İdris Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal da eşlik etti.