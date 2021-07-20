Vali Yardımcıları Gölbaşı ve Kılıç'tan şehit ailelerine ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'tan sonra Hakkari vali yardımcıları da değişik mahallelerde ikamet eden şehit ailelerini evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Hakkari Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Emre Kılıç, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ile birlikte kentin değişik mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden şehit Lütfü Kurt'un ailesi, Medrese Mahallesi'nde ikamet eden şehit eşi Hayat Arslan ve Biçer Mahallesi'nde ikamet eden şehit Şaban Özdemir'in ailesini evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı. Şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Yardımcısı Gölbaşı, çocuklara da değişik hediyeler verdi.

Şehit ziyaretleri Mustafa Emre Kılıç ile devam etti. Vali Yardımcısı Kılıç, Gazi Mahallesi'nde ikamet eden şehit Halit Ertuş'un ailesi, Merzan Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailesi Hamail Uçar ve Pehlivan Mahallesi'nde ikamet eden şehit oğlu Hıdır Erdem'i evlerinde ziyaret etti. Şehit aileleri ile yakında ilgilenerek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Yardımcısı Kılıç, ailelerin taleplerini not aldı. Şehit çocuklarına değişik hediyeler veren Vali Yardımcısı Kılıç, şehit ailelerinin kurban bayramını kutladı.

Vali yardımcılarının ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını belirten şehit aileleri kendilerini yalnız bırakmayan vali yardımcılarına teşekkür ettiler.