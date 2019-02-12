Yaralı kartalın imdadına karla mücadele ekibi yetişti

Çukurca ilçesinde görevden dönmekte olan Hakkari İl Özel İdaresi ekibi, akşam saatlerinde yol kenarında yaralı bir kaya kartalı buldu. Durumun Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar ve beraberindeki ekip harekete geçti. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine getirilen kaya kartalı, burada tedavi altına alındı.

Veteriner Faysal Cindioğlu, Hakkari İl Özel İdaresi personelinin Çukurca tarafından görevden dönerken yol kenarında hasta ve zehirlenmiş bir kaya kartalı bularak tedavi etmek için kliniklerini getirildiğini belirtti. Cindioğlu, “Kaya kartalı dün akşam saat 21.00 civarında ekiplerimiz tarafından teslim alınarak muayene edildi. İlk teşhiste kartalın zehirlendiği ve düşme esnasında kanadında çıkık olduğu tespit edilerek yapılan ilk müdahalenin andından müşahede altına alınmıştır. Kaya kartalı, sağlık durumu düzelinceye kadar kliniğimizde misafir edilecektir” dedi.