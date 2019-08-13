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Yaralı Kurt cinsi köpek tedavi altına alındı

Hakkari’de sokak köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Kurt cinsi köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari'de sokak köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Kurt cinsi köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu üzerindeki Depin noktasında sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Kurt cinsi köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde ameliyata alındı. Vücudunun değişik yerlerinde ağır yaralanan köpek, veteriner tekniker Fatih Çiftçi'nin başarılı ameliyatı sonucu kurtarıldı. Vücudunun çoğunda yaralara bağlı olarak kurtlanma da oluşan köpeğin gerekli tüm müdahaleleri yapılarak müşahede altına alındı.


Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yaralı kurt cinsi köpeğe gerekli müdahalenin yapıldığını, tedavi altında tuttuklarını belirttiler.

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