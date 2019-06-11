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Yüksekova Belediyesinden ilaçlama çalışması

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.


Yüksekova Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında artış gösteren ve halk sağlığını tehdit ederek rahatsızlık oluşturan karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinekler, vatandaşı canından bezdirirken Yüksekova Belediyesine ait ilaçlama ekibi ise halk sağlığını tehdit ederek rahatsızlık oluşturan karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına şehir genelinde devam ediyor.


Akşam saatlerinde çarşı merkezinden başlayarak tüm mahalleleri dolaşan belediye ilaçlama ekibi, ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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