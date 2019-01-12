Yüksekova'da kar temizleme çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Kaldırımlarda biriken kar ve buz kütlelerini temizleyen belediye ekipleri, biriken tonlarca kar kütlesini ise şehir dışına taşıyor. Yapılan kar temizleme çalışmalarını yerinde takip eden Yüksekova Belediyesi Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, “Bilindiği üzere bu sene kışımız çok çetin geçmekte ve yoğun bir kar yağışı söz konusu. Ara ara gerçekleşen kar yağışı ile birlikte seferber olan ekiplerimiz, gece gündüz demeden çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Her kar yağışı sonrası ilk olarak yoğun yaşam alanlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonrasında ilçemize bağlı mahallelerde hem yol açıyoruz hem de genişletme yapıyoruz. Söz konusu mahalle çalışmalarını gece daha yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bugün de ekiplerimiz, ilçemizin can damarı olan Cengiz Topel Caddesi'nde kar temizleme çalışmalarına başladı ve bu cadde bitirildikten sonra bağlı ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürüteceğiz” dedi.