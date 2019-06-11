Yüksekova'da mahallelere çöp konteynerleri bırakıldı

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelere çöp konteynerleri bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında Yüksekova Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne hibe olarak gönderilen çöp konteynerlerinin tamamı, mahallelerde belirlenen noktalara bırakıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yüksekova Temizlik İşleri Müdürü Hadi Kandaş, “Bir kentin temizliği belediyelerin başlıca görevleri arasındadır. Yaşadığımız şehir hepimizin. Bu amaçla, daha temiz ve yaşanılır bir Yüksekova için üzerimize düşen vatandaşlık görevini de yerine getirmeliyiz. Bir şehri temizlemek için önce sokağımızı temizlemeliyiz. Böylelikle hem sokağımızı temizleyen temizlik görevlilerimizin işlerinde kolaylık sağlamış, hem de daha temiz bir kentte yaşamış oluruz. Temizlemenin birinci görevi kirletmemektir. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek şehrimize sahip çıkmalarıdır. Bugün konteyner dağıtımına belediye meclis üyeleri ve muhtarlarımızın da desteği ile başlamış bulunmaktayız. Tüm mahallelerimizde bu çalışmayı yürüteceğiz” dedi.