Yüksekova'da renkli Ramazan geceleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen başarılı operasyonlar sonucu vatandaşlar Ramazan gecelerini huzur içerisinde geçiriyor.

Yüksekova ilçesinde vatandaşlar iftardan sonra çarşı merkezine akın ediyor. Gündüz oruçlu olan vatandaşlar, sahura kadar çarşı merkezinde zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor. Para kazanmak isteyen esnaf geç saatlere kadar iş yerlerini açık bırakırken, seyyar satıcılar da kurdukları tezgahlarda çeşit çeşit yiyecek ve içecek satarak ailelerini geçindiriyor. Yürütülen başarılı operasyonlar sonucu huzurlu günleri yaşayan ilçe halkı, zaman zaman müzik eşliğinde halay çekmeyi de ihmal etmiyor.

Ramazan gecelerinin çok güzel geçtiğini kaydeden Necmettin Kaval isimli vatandaş, iftardan sonra dışarıya çıkıp gezmenin büyük bir zevk olduğunu kaydetti.

Eşref Buldan isimli genç ise Ramazan gecelerinin cıvıl cıvıl geçtiğini kaydederek, geceleri arkadaşlarıyla gezip zaman geçirdiklerini söyledi.

Nedim Evci isimli esnaf da Ramazan gecelerinin eskiye nazaran huzur ortamında geçtiğini söyledi.

İlçede çay bahçesi işleten Necip Çapraz da Yüksekova'da insanların Ramazan gecelerinde sahura kadar dışarıda zaman geçirdiğini kaydetti.