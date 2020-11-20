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Apartmanda yangın paniği

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir apartmanın 1.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın 1. katında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.


Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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