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Çocuklar ateşle oynadı, tek katlı ev kül oldu

Hatay’da 2 çocuğun boş arazide çıkardığı yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da 2 çocuğun boş arazide çıkardığı yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.


Yangın, Kırıkhan ilçesindeki İskenderun Caddesinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocukların boş arsadaki otları ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Yangın, boş arazideki tek katlı eve sıçrayarak büyürken alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Ancak evin büyük kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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