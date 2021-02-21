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Denizde kaybolan genç 2 aydır aranıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 2 ay önce denize açıldıktan sonra botu ile kaybolan 23 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 2 ay önce denize açıldıktan sonra botu ile kaybolan 23 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, 54 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı sualtı-üstü arama kurtarma ekibi ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı sualtı arama ekibi denizin derinliklerinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Ali Nail'in bir izine rastlanmadı.

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