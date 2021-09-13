Hatay'da İlköğretim Haftası kutlandı

Hatay'ın Antakya İlçesi'nde İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini anıta sundu.

Tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, yaptığı konuşmada, “Eğitim-öğretimdeki en önemli hedefinin çocukların yetenek ve ilgileri dahilinde zihinsel, sosyal girişimlerine öncülük edip onları milli, manevi evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bakanlığımız, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm paydaşlarımız açısından sağlıkla ve güvenle yürütülmesi için önemli tedbirler almıştır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitime hazırlık aşamasında tüm öğretmenlerimize, okullarımızda alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme seminerleri verilmiştir. Okullarımızda ihtiyaç halinde kullanılmak üzere maske, el dezenfektanları temin edilmiştir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin bu süreçten sonra da sağlıklı ve güvenli şekilde yürütebilmesi için hepimizin sorumlulukları var. Bizler eğitim çalışanları olarak görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle her koşulda öğrencilerimizin aydınlık geleceklerine hazırlamak konusunda azimli ve kararlıyız” dedi.

Konuşmanın ardından çelenk sunma programı sona erdi.