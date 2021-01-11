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Hatayspor, Muhammed Mert'i kadrosuna kattı

Hatayspor, TFF 1.

Lig ekiplerinden Altınordu takımından orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i kadrosuna kattı.


Ara transfer döneminin açılmasının ardından Hatayspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-beyazlı kulüp, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu takımından orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i kadrosuna kattı.


Muhammed Mert, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte poz verdi.


25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Altınordu ile 7 lig, 2 kupa maçı olmak üzere toplam 9 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısı yapmadı.

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