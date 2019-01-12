İskenderun Garında askeri hareketlilik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Hatay sınırında yaptığı kritik toplantının ardından Hatay'da askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda tank ve askeri araç Kilis sınırında konuşlandırılmak üzere, İskenderun tren garından Kırıkhan'a doğru hareket etti.

Gün içerisinde MİT Başkanı Hakan Fidan'la birlikte Hatay sınırına gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı toplantının ardından Hatay'da askeri hareketlilik yaşandı. İskenderun tren garında vinçlere bindirilen çok sayıda tank ve beraberindeki askeri araçlar Kırıkhan'a doğru yola çıktı.

Askeri araç ve tankların Kilis-Suriye sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.