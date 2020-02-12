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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60 - Fenerbahçe: 101

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında Fenerbahçe'ye 101-60 mağlup oldu.



Salon: Antakya


Hakemler: Tekin Özübir, Halil Erkoç, Batuhan Söylemezoğlu


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Özge Yavaş 2, İdil Türk, Kardelen Gezgin, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 6, Hind Ben Abdelkader 23, Melike Tuğba Oral 4, Alaına Coates 12


Fenerbahçe: Olayato Williams 8, İdil Saçalır 3, Ayşe Cora 18, Olcay Çakır Turgut 3, Sevgi Uzun 4, Tuğçe Canıtez 6, Alına Iagupova 18, Cecilia Zandalasini 6, Esra Ural Topuz 7, Kıah Stokes 18, Laura Gonzales 10


1. Periyot: 8-27 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 26-51 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 41-77 (Fenerbahçe lehine)

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