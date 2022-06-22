Musa Çağıran Hatayspor'da

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, geçtiğimiz yıl Konyaspor'da forma giyen Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon çalışmalarını hızla sürdüren Hatayspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bordo-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha geçen sezon Konyaspor ile 15 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Musa Çağıran” ifadelerine yer verildi.