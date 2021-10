Ömer Erdoğan: “Oynadığımız futbolun devamını getirmemiz gerektiğini biliyoruz”

Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK maçında ev sahibi olarak maçtan üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Osman Çalgın tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık şekilde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas, 5'e 2 top kapma ile devam etti. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan her rakibe saygı duyduklarını ancak rakiplerinde kendilerine saygı duymalarını sağlamaları gerektiğini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladıklarını belirterek, “Bu hafta rakibimiz Gaziantep Futbol Kulübü, biz de ona göre hazırlıklarımıza başladık. Malatya deplasmanından sonra oyuncularımız gün izin verdik ve cuma günü yeniden antrenmanlara başladık. Bu süreçte milli takımda olan 6 tane futbolcumuz var. Onların da sağlıklı bir şekilde aramıza katılmasını bekliyoruz onlar da katıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde hazırlığımızı devam ettirip pazartesi günü kendi stadımızda coşkulu bir taraftarın önün de coşkulu futbola gidişatımızı devam ettiririz. Biz son haftalarda oynadığımız futbolun devamını getirmemiz gerektiğini biliyoruz. Ev sahibi olarak 3 puanla ayrılmak istiyoruz her rakibe saygı duyacağız ama her rakibinde bize saygı duymasını sağlamamız için daha fazla isteyen, mücadele eden takım biz olursak her takıma karşı iyi futbol oynayabileceğimizin inancındayım” dedi.

Erdoğan ayrıca Mehdi Boudjema'nın cezalı olduğunu, Onur Ergün ve Sackey'in sakatlıklarının devam ettiğini söyledi. Dylan Saint Louis'e ise eşinin doğum yapacağı dolayısı ile izin verdiğini belirtti.

Hatayspor Kulüp Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat ise Gaziantep karşısına dinç ve hazır bir şekilde çıkmak istediklerini belirterek, “Milli ara her takıma iyi geldiği gibi inşallah bize de iyi gelmiştir. Milli takımda olan oyuncularımızın sağlıklı bir şekilde dönmeleri temennimiz. Milli takımda olan futbolcularımızın performansları bizleri mutlu etti. Umarım Gaziantep'in karşısına dinç ve hazır bir şekilde çıkarız” dedi.