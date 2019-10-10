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Polisten kaçmaya çalışan şahısların üzerinden kenevir çıktı

Hatay’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü ve yanındaki şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinde Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü ve yanındaki şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinde Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbarda geçen motosikletliye 'dur' ihtarında bulundu. Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan şahıs, arka sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Motosiklet sürücü polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Üzerlerinde Hint keneviri ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı.

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