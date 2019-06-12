Ressam Ali Taş, Samandağ'da resim sergisi açtı

Ressam Ali Taş, Hatay'ın Samandağ ilçesinde resim sergisi açtı.

Samandağ Belediyesi Toplantı Salonunda açılan sergide, 91 eserin yer aldı.

Ressam Ali Taş, sergide farklı dönemlere ait çalışmalarının yer aldığını ifade ederek, “Daha önceki dönemlerden de bildiğiniz gibi her yıl bir veya iki defa yaptığım sergilerden elde edilmesi öngörülen gelirin bir kısmını eğitime katkı amaçlı kullanılmaktadır. Bu serginin de böyle bir amacı var. Onun için insanların daha çok alım gücüne uygun, her bütçeye uygun tabloları tercih ettim. İnsanlar gelmişken çam sakızı çoban armağanı bir resim alarak katkıda bulunabilirler. Bu serginin amacına uygun gerçekleşmesini diliyorum” dedi.

Ali Taş, 1 Eylül'de dünyanın en büyük tablosu olan ve Guinness Rekorlar Kitabına aday çalışmasının yurt dışında startını vereceğini belirtti.

Samandağ Belediye Başkan Vekili Ali Ercan Özen da Samandağ Belediyesi olarak her zaman sanatın, sanatçının yanında olacaklarını ifade ederek, “Refik Başkanımız da bu serginin olmasını ve bu sergide bulunmayı çok istiyordu. Ancak, bildiğiniz üzere kendilerinin şehir dışında olmasından dolayı sergiye katılamadı. Tebriklerini ve bu emeğinizden dolayı teşekkürlerini iletiyorum. Özellikle böyle sanatsal etkinlikleri, bizim öz kültürümüzden Samandağlı bireylerin yapması bizi daha da gururlandırıyor. Şu anda gurur verici bir resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Başkan Yardımcısı Aydın Duran ise Ressam Ali Taş'ın çalışmalarını takip ettiğini belirterek, “Antakya'da yapmış olduğu bu tarz sergilerde olsun, kendi evinde olsun çalışmalarını izleme fırsatım oldu. Bu sanata olan ilgisi, katkısı ve merakı inanılmaz derecede. Zaten kendisi dünya çapında bir sanatçımız” şeklinde konuştu.