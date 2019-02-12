Reyhanlı'da bandrolsüz ilaç ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde 50 bin adet farklı markalarda bandrolsüz ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine sınıra yakın bölgede bir otomobil durdurdu. Araçta yapılan aramalarda çeşitli markalara ait aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu bandrolsüz 50 bin parça ilaç ele geçirildi.

İlaçların yasa dışı yollarla Suriye'ye geçirilmek istendiği öğrenildi.

Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.