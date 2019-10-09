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Sahilde öldürülmüş deniz kaplumbağası bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde, başından darbe almış ve arka ayağı iple bağlı ölü chelonia mydas (yeşil kaplumbağa) bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, başından darbe almış ve arka ayağı iple bağlı ölü chelonia mydas (yeşil kaplumbağa) bulundu.


Samandağ sahilinde gezen bir vatandaş, arka ayağından iple bağlanmış ve başına darbe almış ölü yeşil kaplumbağa buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, "Yeşil kaplumbağa ne yazık ki darbe ile öldürülmüş, ayağından bağlanmış. Bilinçsiz balık avcıları bazen ağlarına takılıyor diye ya da balıklarımızı tüketiyor diye maalesef darbeyle öldürüyorlar kaplumbağaları. Ama çoğunlukla da işte şurada zor durumda bir kaplumbağa varmış. Orada biraz yaralı gibi bir kaplumbağa var diyen çok balıkçıya da rastladım. Ne yazık ki üzüntü verici bir durum Türkiye'de hayvanlara yönelik böyle münferit olaylar canımızı sıkıyor. Daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyoruz bu konuda" dedi.


Ölü deniz kaplumbağası, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gömüldü.

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