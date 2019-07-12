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Suriye sınırına askeri sevkıyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.


Ülkedeki çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) sabaha karşı Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'nın Suriye sınırına doğru yola çıktı.


Komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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